A Diario As: “La società non è più progettata per impegnarsi in qualcosa di difficile. Per questo il record del salto in lungo resisterà»

Carl Lewis e l’atletica di oggi. “L’atletica leggera di oggi è deludente. Il modo migliore per descriverlo è un confronto con Sears (una catena di grandi magazzini americana). Questa azienda è diventata famosa per il suo catalogo e poi ha cessato l’attività a causa di Internet. Ecco come vedo l’atletica oggi”. Insomma una multinazionale diretta verso il fallimento”.

Carl Lewis parla dell’atletica di oggi intervistato da Diario As. Il “Figlio del vento”, l’icona degli anni dello sport anni ’80 e ’90 che vinse dieci medaglie olimpiche e altre dieci mondiali dice che alcuni record non verranno più battuti, perché la società è cambiata, e di conseguenza l’atletica:

“Il sistema è rotto. Se Sears assumesse un grande CEO non avrebbe importanza perché il loro modello di business è finito. Questo è il problema, che la malattia deve essere isolata e agire contro di essa, ma non si fa. Bolt ha fatto una carriera di otto anni eppure lo sport non ha smesso di degradarsi in quel periodo”.

«Qualcuno correrà più veloce, perché finisce sempre per succedere. Ma il modo in cui la società è cambiata rende più difficile la progressione nel salto in lungo. La società non dice più ai suoi figli di lavorare sodo. Faccio un esempio: i bagnanti non chiedono una piscina più corta, ma la società finisce per imporgliela. Ora si tratta di rendere tutto più semplice. Quando hai quella che considero la disciplina più complicata dell’intero mondo dello sport e la tua idea è di semplificarla, come possiamo migliorare? Continuo a sentire i motivi per cui il salto in lungo non va bene, ma nessuno me lo chiede e tutto quello che dicono è sbagliato. “È che le persone preferiscono altri sport, è che le persone fanno questo, è che le persone fanno l’altro”. Vai a guardare l’elenco dei motivi e non ha nulla a che fare con la realtà. Quindi penso che la società ci abbia messo in una posizione in cui ci vorrà molto tempo per vedere qualcuno saltare più di 9 metri».

Il record mondiale del salto in lungo outdoor (8,95 di Mike Powell a Tokyo nel 1991) è di 31 anni fa: «È rivelatore. Sono passati molti anni, e non c’è nemmeno nessuno che ci provi. Perché è molto difficile. I bambini non vogliono più fare niente di difficile. Ogni due o tre anni qualcuno salta sopra 8,50 e la gente impazzisce. Qualcuno una volta mi ha dato una lista e mi ha chiesto chi sarebbe stato il prossimo. Sono saltato sopra 8,53 70 volte prima di raggiungere 8,87. 70 volte! Qualcuno pensa che salterà 8,67 una volta e il prossimo 8,90? Ecco come siamo messi. Il salto in lungo è una disciplina in cui non puoi avere fortuna qualche volta. Questo è il punto, e la società non è più progettata per impegnarsi in qualcosa di veramente difficile. Adesso è tutto più facile, e invece il salto è ancora qualcosa di difficile. È frustrante».

Carl Lewis ricorda Seoul 88 e il duello con Ben Johnson: “La medaglia si trova allo Smithsonian Institute. È la storia di tutti. Quando vedi quella medaglia, cosa pensi, dove ti porta? L’ho lasciata al pubblico, come il resto delle mie medaglie, in modo che possano scrivere la loro storia. Per me fanno parte del viaggio della vita. Al liceo ti diplomi, al college ti diplomi, in una carriera professionale vai in pensione. Questo è tutto”.