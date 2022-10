Campi troppo umidi, ma nell’hotel ufficiale dell’Atp Napoli manca l’acqua

Danni infiniti, e una piccola beffa. Una tra le tante, allo sgarrupato torneo Atp di Napoli. Mentre continuano a rinviare le sessioni serali per eccessiva umidità dei campi, nell’hotel ufficiale del torneo – l’Hotel Esedra – manca l’acqua. I giocatori, ma anche gli staff dell’Atp, gli arbitri eccetera non hanno potuto fare la doccia, né lavarsi i denti, né altro.

Oggi vanno in campo anche i big azzurri per il completamento del primo turno e gli ottavi di finale. Il torneo di Napoli, si può dire, è con l’acqua alla gola.

Il torneo di Napoli si è rivelato, fin qui, un disastro. Con un danno di immagine notevole per la città. Ieri scrivevamo:

Sembra senza fine la figuraccia del torneo Atp di tennis organizzato a Napoli. Per la seconda sera consecutiva incontri sospesi per l’umidità che rende i campi pericolosi. Senza dimenticare che solo oggi è arrivato un secondo campo praticabile e che il torneo ha dovuto appoggiare ai campi a Monterusciello per il doppio. Non dimentichiamo le denunce del tennista Barrientos sulla disorganizzazione.