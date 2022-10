Barcellona, il mercato da 150 milioni è stato deludente

Il Daily Mail. Lewandowski ha segnato 15 gol ma ha fallito contro Bayern e Real. Kessie non è il nuovo Busquets. Raphinha è lontano dai livelli di Leeds

Il Daily Mail si occupa del Barcellona e scrive che fin qui il club catalano ha mostrato di non valere i 150 milioni di euro spesi per una campa acquisti è stata considerata una delle migliori della sua storia.

Scrive il quotidiano inglese che

è stata annunciata, da alcuni, come la migliore campagna acquisti della storia. Altri, più prudentemente, l’hanno definito il più grande mercato che il Barcellona abbia mai fatto. Anche i più scettici non hanno potuto fare a meno di essere colpiti poiché sono stati spesi oltre 150 milioni di euro per sette nuovi acquisti più il rinnovo di Dembele.

La sconfitta per 3-1 col Real Madrid e la quasi eliminazione in Champions hanno avviato i primi bilanci.

Il Daily Mail dà i voti ai calciatori:

Marcos Alonso 5

Hector Bellerin 5

Andreas Christensen 6

Franck Kessie 5

Preso in estate perché Xavi voleva dare aggressività al centrocampo. Ha giocato titolare due partite in Liga. Contro il Real Madrid ha giocato appena sette minuti.

Fin qui non ha giocato male, ma forse non è l’uomo di cui il Barça aveva bisogno al posto di Busquets.

Raphinha 6

Dovrebbe giocare titolare nel Brasile ai Mondiali. Finora non ha mostrato la forma che lo aveva contraddistinto al Leeds. Di solito è uno dei primi a essere sostituito da Xavi. Il tecnico del Barcellona vuole che tiri di più e che sia più decisivo.

Robert Lewandowski 8

Ha segnato nove gol in otto partite in campionato e cinque in quattro partite di Champions, ma è anche vero che ha faticato contro le squadre più forti. Ha sprecato varie occasioni contro il Bayern Monaco e al Bernabeu ha buttato un ottimo pallone fuori dal cantiere dello stadio. È un leggero miglioramento rispetto ad Aubameyang ma non è come Messi che poteva vincere le partite più importanti dal nulla.

Ousmane Dembele 6

Dovrebbe fornire un po’ di inventiva nell’attacco disciplinato del Barcellona. Ma al momento tutto è anarchico, e così il suo valore non si apprezza.

È stato inefficace contro Dani Carvajal domenica e, come Raphinha, sarà sotto pressione per il suo posto se Ansu Fati tornerà in piena forma.