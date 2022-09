Ultras Inter: «Zhang vattene». Lui cerca acquirenti ma vuole 1,2 miliardi

Gli ultras dell’Inter rompono con la società: Zhang vattene è lo striscione sulla pagina Facebook della Curva Nord. Ne scrive il Corriere dello sport.

La Curva Nord “rompe” con la proprietà dell’Inter e la presa di posizione degli ultras è destinata a far discutere. Dopo la riunione svolta come ogni giovedì sera nel solito punto di ritrovo vicino a San Siro, ieri mattina sulla pagina Facebook della Curva (L’Urlo della Nord) è arrivata la “sentenza”, sintetizzata in due sole parole, “Zhang Vattene”, peraltro comparse pure su un muretto vicino a San Siro. Nessun comunicato o nessuna spiegazione aggiunta.

È chiaro che la presa di posizione della curva non gli faccia piacere, ma è altrettanto scontato che non cambi i suoi programmi. Da viale della Liberazione filtra che Suning non vuole vendere la maggioranza e che, tramite Goldman Sachs, è alla ricerca di un partner che rilevi il 30% di LionRock. Ambienti finanziari assicurano invece che Zhang stia solo aspettando l’offerta giusta per il comando. Per cosa tifa la Curva Nord adesso è chiaro, ma senza una proposta economica importante, diciamo gli 1,2 miliardi di valutazione del Milan, difficilmente il cambio di proprietà si trasformerà in realtà.