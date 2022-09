Spalletti: «Sono arrivato domenica notte a Milano per operarmi, ho una placca con sette viti»

In conferenza stampa Luciano Spalletti ha raccontato il suo incidente alla spalla:

“Ho avuto un incidente domenica mattina, mentre venivo a Castel Volturno per Sirigu e Demme: ho riportato la frattura della clavicola. Ho avvisato i nostri dottori, era l’ora di pranzo. Avevo dolore, siamo andati alla clinica Pineta Grande per gli accertamenti: dalle radiografie abbiamo riscontrato la frattura della clavicola. Tramite il dottor Canonico ed il dottor De Luca ci siamo messi in contatto con il riferimento che abbiamo per i problemi alla spalla, il dottor Castagna. Mi ha messo a disposizione il primario di Traumatologia all’Humanitas a Milano dove sono stati gentilissimi. Ho fatto accertamenti e sono arrivato alle 4 di mattina a Milano: erano lì ad attendermi, alle 11.30 mi hanno trovato uno spazio per operarmi. Sono uscito alle 15, dimesso alle 19 di ieri e tramite un amico sono riuscito a tornare a Castel Volturno, stanotte alle 3.30. Ho saltato solo l’allenamento di ieri.

Ho una placca con sette viti. Dovrò portare il tutore per un mese.

Volevo anche ringraziare la talpa al Training Center che ha diffuso la notizia, ci sono esemplari che vivono per queste cose qui”