Sorpresa Mourinho: è il protagonista del video del rapper inglese Stormzy (VIDEO)

Il tecnico della Roma appare in veste estremamente seria, mentre si porta un dito sulla bocca e dice: “Preferisco non parlare, sennò finisco nei guai”

Da allenatore a rapper è un attimo. Ancora una volta, José Mourinho stupisce tutti. Stavolta, il tecnico della Roma sorprende per la parte da protagonista nell’ultimo video del rapper inglese Stormzy, “Mel Made Me Do It”.

Nel video Mourinho è estremamente serio, con un dito portato alla bocca in segno di silenzio e pronuncia anche una frase in inglese:

“I prefer not to speak, if I speak I’m in big trouble” (“Preferisco non parlare, se parlo finisco nei guai”).

Una frase che richiama le frequenti polemiche arbitrali dell’allenatore della Roma.

😅 Nooooo way. Big Jose Mourinho in the cut! 🎙 Stormzy is back in full effect after a long hiatus in “Mel Made Me Do It” video ➡️ https://t.co/WbWn4FPmD0 pic.twitter.com/V6y61M0jts — GRM Daily (@GRMDAILY) September 22, 2022