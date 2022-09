Sorpresa Monza: rescisso consensualmente il contratto con Ranocchia

Il comunicato del club: “Andrea Ranocchia e il Monza hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. Lo ringraziamo per questi mesi insieme”

L’avventura di Andrea Ranocchia al Monza è arrivata al capolinea. A sorpresa, il club brianzolo ha annunciato sui social di aver rescisso il contratto con il centrale. Una decisione consensuale, scrive il Monza, che arriva con netto anticipo rispetto alla scadenza del contratto.

“AC Monza comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna.AC Monza ringrazia Andrea per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro”.