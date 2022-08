Monza, tra lesioni muscolari e fratture si fermano Ranocchia, Pablo Mari e D’Alessandro

Distorsione alla caviglia e frattura composta del perone per Ranocchia, lesione al muscolo dell’addome per Pablo Mari e lesione all’adduttore per D’Alessandro

Nel corso di una sola partita, quella di ieri contro il Napoli, il Monza perde tre giocatori: Ranocchia, Pablo Mari e D’Alessandro. Il club brianzolo ha diramato una nota ufficiale sul suo sito in cui racconta quali sono le condizioni dei tre. Ranocchia ha rimediato una distorsione alla caviglia e una frattura del perone. Per Mari lesione al muscolo dell’addome e per D’Alessandro lesione all’adduttore. Di seguito il comunicato.

“Gli accertamenti specialistici cui sono stati sottoposti oggi Andrea Ranocchia, Pablo Mari e Marco D’Alessandro hanno evidenziato: per Ranocchia distorsione alla caviglia e frattura composta del perone; per Pablo Mari lesione al muscolo obliquo esterno dell’addome, per D’Alessandro lesione all’adduttore sinistro”.

Per Sky Ranocchia resterà fuori tre mesi.