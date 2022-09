Si fa male Benzema, esce al 30esimo di Celtic-Real Madrid

Il francese si toccava il ginocchio, al suo posto Hazard. Primo tempo 0-0, palo degli scozzesi. Nel finale Vinicius spreca solo davanti a Joe Hart

Bruttissime notizie per il Real Madrid dalla Scozia. Non tanto perché il primo tempo di Celtic-Real è terminato sullo 0-0, con i padroni di casa che hanno colpito un palo con McGregor. Ma perché poco prima della mezz’ora Benzema ha cominciato a toccarsi e a un certo punto ha chiesto il cambio. Al suo posto Ancelotti ha mandato in campo Hazard. Nel finale di tempo Vinicius ha avuto un’ottima occasione: si è presentato tutto solo davanti al portiere, spostato sulla sinistra, ma non è riuscito a superare Joe Hart.