Serie A, la stagione 2025-26 partirà il weekend del 24 agosto. Finale di Coppa Italia il 13 maggio

Domani, venerdì 6 giugno, dalle 18:30 ci saranno i sorteggi per la stagione 2025/26 di Serie A.

Serie A, ufficializzate le date della prossima stagione

Ciò che è già noto è che il campionato comincerà nel weekend del 24 agosto 2025 e si concluderà il 24 maggio 2026.

Previsti due turni infrasettimanali: il 29 ottobre 2025 (9° giornata) e il 6 gennaio 2026 (19° giornata). Quattro le soste per le nazionali: il 7 settembre 2025, il 12 ottobre 2025, il 16 novembre 2025 e il 29 marzo 2026.

Le squadre partecipanti alla Champions League (Napoli, Inter, Atalanta e Juventus) non potranno incontrarsi con quelle impegnate in Europa League (Bologna e Roma) e Conference League (Fiorentina) nelle giornate numero 5, 22, 26, 29, 32 e 35, poiché sono previsti due turni consecutivi di competizioni Uefa.

Ufficializzate anche le date per la Coppa Italia: turno preliminare il 10 agosto; 32esimi di finale il 17 agosto; sedicesimi il 24 settembre; ottavi il 3 e 17 dicembre; quarti di finale il 4 e 11 febbraio 2026; semifinali il 4 marzo e 22 aprile; la finale sarà disputata mercoledì 13 maggio.

L’edizione on line di Repubblica, con Marco Azzi, conto di quanto ha guadagnato Antonio Conte nella sua stagione al Napoli:

Partiamo dalla base: nell’accordo preso con il presidente Aurelio De Laurentiis, per ognuno dei tre anni Conte guadagna 6,5 netti a stagione. A questi si sono aggiunti due bonus: 2 milioni legati alla qualificazione alla prossima Champions, conquistata con largo anticipo, e un milione per la vittoria dello scudetto. Per un totale, come detto, di 9,5.