Domani il calendario Serie A. Si comincia il 24 agosto, si gioca anche a Natale

La nuova stagione di Serie A è già quasi pronta a ripartire, e il calendario ufficiale porta con sé alcune conferme e novità interessanti.

La stagione 2025/26 inizierà a fine agosto (24 agosto) e terminerà a maggio (24 maggio). Sarà scandita da un calendario fitto: non ci saranno pause durante le festività natalizie e sono previsti due turni infrasettimanali (giornate 9 e 19).

Il nuovo calendario: quando e i criteri per la compilazione

Il sorteggio del calendario della Serie A 2025/26 è fissato per venerdì 6 giugno alle 18:30 al Teatro Regio di Parma. La diretta sarà visibile sui canali ufficiali della Lega e su Radio TV Serie A con Rds.

Come negli ultimi anni, il calendario della Serie A sarà asimmetrico: le partite del girone di ritorno non seguiranno lo stesso ordine di quelle dell’andata. Tra una sfida d’andata e il relativo ritorno dovranno passare almeno otto giornate per garantire una migliore distribuzione degli incontri e gestire le sempre più numerose esigenze di calendario.

I derby saranno programmati in giornate differenti tra loro e non si disputeranno alla prima giornata, fatta eccezione per eventuali collocazioni nella prima giornata o nella nona (infrasettimanale feriale).

Inoltre, le squadre partecipanti alle coppe non si scontreranno tra loro nelle giornate 5, 22, 26, 29, 32, 35 per evitare sovrapposizioni.

Infine, è prevista l’alternanza casa/trasferta per le principali coppie di club della stessa città (Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Fiorentina-Pisa). Alcune eccezioni potranno verificarsi a inizio stagione per Fiorentina e Pisa, a causa dei lavori nei rispettivi stadi, e per Milan e Inter nel periodo della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, che si terrà al Meazza il 6 febbraio 2026.

Coppa Italia Frecciarossa

Ufficiale anche il calendario della Coppa Italia. Ecco tutte le date: