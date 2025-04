Milik rinnova (a sorpresa) con la Juventus, anche se è fuori dal progetto tecnico (Gazzetta)

La Gazzetta: “Il prolungamento abbassa il costo azienda del calciatore, spalma il suo ingaggio su due stagioni”

Arek Milik rinnoverà il suo contratto con la Juventus fino al giugno 2027. La notizia arriva – a sorpresa, considerata la travagliata esperienza del polacco in bianconero – da La Gazzetta dello Sport.

L’indiscrezione di Gazzetta su Milik

“Prolungamento di contratto a sorpresa in casa Juventus, ma che punta soltanto alla sostenibilità. Arek Milik ha allungato il suo accordo di un anno, spalmando su due stagioni l’ingaggio che avrebbe dovuto percepire fino al 30 giugno 2026”, si legge sull’edizione online del noto quotidiano.

L’estensione dell’accordo, tuttavia, non sembrerebbe avere connotati tecnici. “La scelta della Juventus appare prettamente di natura economico-finanziaria, dal momento che a oggi Milik è completamente fuori dal progetto sportivo. Il prolungamento abbassa il costo azienda del calciatore, che avrebbe percepito altri 3 milioni e mezzo netti (con decreto crescita, il costo lordo è attorno ai 5 milioni) per la sua ultima stagione sotto contratto (la prossima) senza alcuna prospettiva d’inserimento. Così, invece, lo stipendio stagionale si dimezza e resta comunque viva l’ipotesi che – una volta guarito – col giocatore si possa trovare un accordo per la risoluzione anticipata”, conclude la Rosea.

