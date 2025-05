Palladino rinnova con la Fiorentina fino al 2027: «È stata una sorpresa anche per me»

In conferenza stampa «È un grande atto di fiducia e di stima. È stato bello e piacevole, motivo di grande orgoglio». Commisso gli aveva comunicato la notizia mezz’ora prima

A poche ore dalla sfida di Conference League, la Fiorentina ha annunciato quest’oggi il prolungamento contrattuale di Raffaele Palladino. Il nuovo accordo tra il tecnico campano e la Viola sarà valido fino all’estate del 2027.

“Acf Fiorentina comunica di aver esercitato l’operazione, a favore del Club, per l’estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027”, recita la nota ufficiale della compagine gigliata.

🤝🏻 Mister Palladino fino al 2027 💜⚜️ ACF Fiorentina comunica di aver esercitato l’operazione, a favore del Club, per l’estensione del contratto di Mister Palladino fino al 30 giugno 2027.#forzaviola #fiorentina pic.twitter.com/xiacKbfy7I — ACF Fiorentina (@acffiorentina) May 7, 2025

La reazione di Palladino

Intervenuto in conferenza alla vigilia della partita di Conference League, Palladino ha poi rivelato di essere venuto a conoscenza della cosa stesso in giornata: «È stata una sorpresa anche per me e me l’ha comunicata il presidente Commisso mezz’ora fa. È un grande atto di fiducia e di stima. È stato bello e piacevole. Motivo di grande orgoglio. Ringrazio anche i direttori Ferrari, Pradè e Goretti. È uno stimolo in più per me e il mio staff per fare sempre di più a cominciare da domani perché vogliamo portare la Fiorentina in finale».

Leggi anche: Palladino: «Il Napoli è una squadra costruita per vincere lo scudetto»

Sabatini infierisce su Giuntoli: «È il miglior ds della storia della Fiorentina»

Sandro Sabatini quando ha l’occasione di colpire la Juventus di Giuntoli di certo non la spreca. L’ultima la fornisce l’account Instagram “Mondocalcisticomc” che esalta il mercato della Fiorentina. Basta soltanto sottolineare che la Viola ha venduto alla Juventus Nico Gonzalez ricevendo in cambio 36 milioni più 5 di bonus. Con quei soldi, Commisso ha acquistato Kean e Fagioli e gli sono pure rimasti 7 milioni. Insomma, visto come sta andando il campionato di Nico e di Kean, si può intuire chi ci abbia guadagnato.

Di tutto questo, il merito, secondo Sandro Sabatini, va a Giuntoli, “il miglior ds della storia della Fiorentina”.

La stoccata di Sabatini

L’account Instagram “Mondocalcisticomc” fa notare:

“Nico Gonzalez, classe 1998, dalla Fiorentina alla Juventus per 36 milioni + 5 di bonus. Moise Kean, classe 2000, dalla Juventus alla Fiorentina per 13 milioni + 5 di bonus. Nicolò Fagioli, classe 2001, dalla Juventus alla Fiorentina per circa 16 milioni + 3 di bonus + 10% futura rivendita. Con una sola cessione, la Fiorentina ha comprato due calciatori forti e futuribili e gli sono anche avanzati dei soldi (circa 7 milioni).

Entrambi si aggiungono a De Gea, Gosens, Cataldi, Adli, Bove (poi sostituito con Folorunsho) e Gudmundsson

Il tutto in attesa di capire se calciatori come Colpani, Pablo Marì, Moreno, Zaniolo, Richardson e Ndour possano dire la propria nei prossimi mesi. Il calciomercato della Fiorentina è stato assolutamente fantastico“.

Sabatini subito commenta: «Giuntoli è il miglior ds della storia (storia della Fiorentina)»

ilnapolista © riproduzione riservata