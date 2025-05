Napoli-Cagliari, sardi verso il divieto di trasferta: possibili altri 3mila biglietti per i tifosi azzurri

Nelle prossime ore, potrebbero essere messi a disposizione del Napoli (e dei tifosi napoletani) altri biglietti per la partita di venerdì contro il Cagliari. A riportare la notizia è Il Mattino, che scrive:

“Buone notizie per i tifosi del Napoli, per la gara contro il Cagliari in programma venerdì 23 maggio alle ore 20.45 allo stadio Maradona potrebbero essere messi in vendita altri biglietti.

Infatti, si va verso la chiusura del settore ospiti ai tifosi del Cagliari. In tal modo, con modalità e prezzi da stabilire, i tifosi del Napoli potrebbero acquistare i biglietti previsti per i supporters sardi.

I tagliandi che saranno eventualmente messi a disposizione potrebbero essere circa 3mila. Si attende la decisione ufficiale”.

L’anticipazione di Bardelli

Una notizia che aveva anticipato Amedeo Bardelli, responsabile sport e business di TicketOne, ai microfoni di CalcioNapoli24:

«Settore ospiti aperto ai napoletani? Se ci sarà il divieto di trasferta ai tifosi del Cagliari, che sarà deciso tra oggi e domani, allora il settore ospiti potrà essere aperto ai tifosi del Napoli. Dipende solo dalla Questura».

La posizione di De Laurentiis