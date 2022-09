Repubblica: i calciatori della Juve confusi da Allegri, lo sfogo di Di Maria non è un caso isolato

Repubblica scrive di un confronto tra Allegri e i calciatori della Juventus.

«Mister, abbiamo bisogno di certezze». Il segnale lanciato dalla squadra a Massimiliano Allegri il giorno dopo la sconfitta con il Benfica è stato semplice e diretto, proprio come il calcio che ama il tecnico.

Per Allegri i problemi sono da imputare quasi esclusivamente agli infortuni e alla tenuta mentale. Per i calciatori invece le questioni sono altre: l’assenza di punti di riferimento, specialmente per i nuovi, oltre ai continui adattamenti del sistema di gioco rappresentano un ostacolo al loro inserimento. Il Di Maria perplesso per il cambio Milik-Fagioli è solo l’ultima di alcune palesi rimostranze per le decisioni dell’allenatore, per il modo di allenarsi e di giocare. Le parole di De Ligt non appena sbarcato al Bayern («Alla Juve si faceva molta tattica e si lavorava poco sull’intensità») pesano come macigni e alimentano i dubbi.