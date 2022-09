Raspadori, la moglie di Rossi lo incorona: «La somiglianza con Pablito c’è»

L’Italia intera si è innamorata di Giacomino Raspadori. Lo scrive il Corriere dello Sport, che riporta nell’edizione odierna le parole a 1Station Radio di Federica Cappelletti, la moglie di Paolo Rossi, l’eroe del Mundial del 1982. Contro l’Ungheria l’attaccante del Napoli ha realizzato un gol alla Pablito, ma è un paragone ricorrente con cui in realtà Raspadori fa i conti già da un po’. Il Corriere dello Sport scrive:

La moglie dell’indimenticato Pablito (a proposito: il 23 settembre, giorno di Italia-Inghilterra, l’eroe del Mundial avrebbe compiuto 66 anni) anziché gridare allo scandalo ieri ha evidenziato la somiglianza. «Paolo ha rappresentato molto per il calcio italiano – le parole di Federica Cappelletti a Radio Punto Nuovo – mi auguro che Raspadori possa raccogliere questa eredità e che possa addirittura andare oltre. Sarebbe l’augurio più bello da poter fare a questo ragazzo così umile. Sicuramente qualche somiglianza con Rossi c’è. Sarei davvero contenta se potesse prendere il testimone lasciato da Paolo, soprattutto in Nazionale. Glielo auguro». Anche Daniele De Rossi ha detto la sua sull’attaccante, dopo aver osservato la crescita di Jack nelle vesti di componente dello staff tecnico azzurro durante Euro 2021 e non solo: «Quando ho visto Raspadori dopo le ultime due gare ero felice per lui, è un giovane galantuomo – le parole pronunciate dal campione del mondo durante il Social Football Summit all’Olimpico di Roma Mi rende felice vedere questi ragazzi emergere finalmente in Nazionale». L’Italia intera s’è innamorata di Giacomino.