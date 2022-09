L’Italia in vantaggio in Ungheria con l’attaccante del Napoli (gol alla Pablito) su pasticcio difensivo della Nazionale di Rossi

Come si dice costruzione dal basso in ungherese? Si dice Raspadori.

Perché è ancora una volta Raspadori ad aver portato l’Italia in vantaggio in Ungheria al 27esimo. Grazie alla solita suicida costruzione dal basso. Un primo errore, poi un azzardato retropassaggio su cui si è fiondato Gnonto che ha anticipato il portiere, il pallone è poi finito a Raspadori che è stato freddo a controllare e a segnare. Gol alla Paolo Rossi. Già in precedenza l’Italia era andata vicina al vantaggio.