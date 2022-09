Rangers, anche la Scottish Premiership si ferma per la morte di Elisabetta II

A seguito degli incontri di questa mattina, si ferma anche il campionato scozzese in segno di rispetto per la morte della Regina Elisabetta II. Era una decisione nell’aria dopo lo stop della Premier League. Ricordiamo che il Napoli dovrebbe affrontare i Rangers in Scozia martedì sera, è la seconda partita del girone di Champions. Da capire se il match verrà confermato e giocato regolarmente. Dipenderà dalle decisioni della Uefa, con cui sarebbero cominciati dei colloqui.

Following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II, tomorrow’s match with Aberdeen has been postponed.

Details on future fixtures will be communicated in due course. Tickets will remain valid for the rearranged fixture.

— Rangers Football Club (@RangersFC) September 9, 2022