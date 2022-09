Povero Manolas, lo Sharjah lo presenta mettendogli accanto un leone e lui si spaventa (VIDEO)

Il difensore si è prestato allo show, pur se visibilmente contratto dalla paura, ma quando il leone ha ruggito, non ha resistito…

Presentazione col brivido, allo Sharjah, per Kostas Manolas. L’ex Napoli, passato nei giorni scorsi dall’Olympiakos al club degli Emirati Arabi, è stato presentato con uno show che aveva come protagonista un leone in carne ed ossa. Il difensore, nel video che circola sui social, sembra visibilmente contratto, spaventato, ma cerca di resistere alla strana avventura. Fino a quando il leone ruggisce e lui ha uno scatto… terrorizzato.

