Ndombele non ha ancora il quadro d’assieme. Raspadori troppo lontano dall’area

Sono i due bocciati, essendo stati sostituiti a fine primo tempo. Per il francese condividiamo, ci è parso un pesce fuor d’acqua. Jack invece paga una collocazione che lo limita

È impossibile giudicare la prestazione di Ndombele senza essere severi. Spalletti ha provato il centrocampista del Tottenham nella mediana a due con Anguissa, e ha insistito con Raspadori in questo ruolo dietro Osimhen. Raspadori in questo modo tocca più palloni ma è troppo lontano dall’area dove può essere pericoloso. Sono loro i due bocciati della serata essendo stati sostituiti a fine primo tempo. Ma per Raspadori non possiamo condividere il giudizio. Per il francese sì.

Ndombele ci è apparso fuori dal contesto, come non percepisse il quadro d’assieme. E infatti proprio perché non ha percepito Di Francesco alla sue spalle, ha provocato il rigore (che secondo Marelli è eccessivo ma comunque è difficile da non dare). In campo bisogna avere l’idea del contesto, al momento il francese non ce l’ha. Non è una questione di essere sovrappeso, di sentirsi parte del contesto e di avere i meccanismi della squadra. È quel che con parole simili – e non rivolte direttamente a lui – ha detto Spalletti nel post-partita. Nella ripresa ha messo in campo quegli uomini che oggi hanno e danno un’idea di squadra.