Napoli, Osimhen torna a fare lavoro personalizzato in campo. Demme di nuovo in gruppo

Il report della seduta d’allenamento. Il nigeriano si allena dopo diverse settimane di sole terapie. Politano ha fatto personalizzato in palestra

Il Napoli ha diffuso il consueto report dell’allenamento. Lo riportiamo di seguito.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni delle Nazionali. Il campionato ricomincerà il primo ottobre con Napoli-Torino in programma allo Stadio Maradona alle ore 15 per la ottava giornata di Serie A. La squadra ha iniziato la sessione con circuito in palestra. Successivamente fase di attivazione sul campo 2. Di seguito il gruppo ha svolto lavoro tecnico con l’ausilio di sagome e serie di partitine 8 contro 8.

Arrivano aggiornamenti ufficiali anche sugli infortunati su cui è stato più preciso il medico sociale Canonico a Radio Kiss Kiss Napoli. Politano e Osimhen hanno svolto terapie. Poi il primo si è allenato in palestra, il secondo è tornato in campo a fare lavoro personalizzato. È la prima volta che il nigeriano lo fa dopo l’infortunio che s’è procurato col Liverpool. Demme è tornato in gruppo ieri e sarà regolarmente a disposizione di Spalletti dopo la sosta.

