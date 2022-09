Napoli, Lozano non si è allenato neanche oggi

Hirving Lozano non si è allenato neanche oggi con il Napoli. Il messicano è ancora alle prese con la sindrome para influenzale che gli aveva già fatto saltare la seduta di allenamento di ieri. Lo comunica il Napoli nel report dell’allenamento di oggi. Osimhen ha svolto terapie. Demme, oltre alle terapie, anche allenamento personalizzato in campo. Di seguito il report dell’allenamento.

Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match a Glasgow contro i Rangers in programma mercoledì alle ore 21 per la seconda giornata di Champions League. Dopo una prima fase di attivazione e torello il gruppo ha svolto lavoro tattico, partita a campo ridotto ed esercitazione su calci piazzati. Demme ha fatto terapie e personalizzato in campo. Osimhen ha svolto terapie. Lozano non si è allenato per sindrome para influenzale.