Montella: «Balotelli voleva andar via prima del nostro diverbio, tra noi è tutto ok, mi scuso col club»

“Non abbiamo problemi con Balotelli. Tra me e lui è tutto ok. Ha detto che voleva lasciare Adana già prima del nostro diverbio e questo non ha influito sulla nostra relazione. Quell’episodio avvenuto sul campo è accaduto a causa delle nostre emozioni legate alla partita. Fuori dal campo, il nostro rapporto è abbastanza buono. Ovviamente, come allenatore, voglio scusarmi con il club. Tali incidenti non dovrebbero verificarsi sul campo. Questi problemi devono essere affrontati negli spogliatoi. Davvero non mi sono controllato. Posso dire che ho dato il cattivo esempio anche per i bambini che ci guardano da bordo campo. Ecco perché è importante mantenere la calma in momenti come questo e farò tutto ciò che è in mio potere per assicurarmi che ciò non accada di nuovo. Non siamo robot, siamo carne e ossa. So di essere colpevole, ma questo non accadrà più”.