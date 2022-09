Mbappé, in Francia impazza il dibattito sulla posizione. Lui: «Con la Francia ho molta più libertà»

Le dichiarazioni riportate da L’Equipe. «Qui c’è un 9 come Giroud a tenere occupati i difensori, che mi apre gli spazi. Al Psg mi viene chiesto di fare il pivot»

Doppietta alla Juventus in Champions, in gol anche con la Francia. Mbappé è un grande goleador. Ed è un calciatore fenomenale dunque adatto a qualsiasi modulo, qualsiasi schema tattico. Il fenomeno, però – così scrive l’Equipe – ha preferenze consolidate. Le sue giocate in Nazionale dicono qualcosa anche al Paris. Mbappé preferisce partire un po’ più a sinistra per rientrare e fare gol. È la sua posizione ideale. Il gol contro l’Austria lo testimonia. Non solo: al fianco di un attaccante come Giroud Mbappé si trova meglio. L’ha detto lui stesso senza fare troppi giri di parole, in zona mista. Ha detto che Deschamps gli chiede altre cose rispetto a quelle che fa al Psg.

«Qui ho molta più libertà perché c’è un 9 come Giroud a tenere occupati i difensori, che mi apre gli spazi. Io posso svariare su tutto il fronte offensivo. Al Psg mi viene chiesto di fare il pivot. È diverso»

Prima che scoppiasse la polemica, Mbappé ha smorzato sorridendo, affermando che gli piace giocare dappertutto. Ma poi il fatto c’è, resta. E – scrive l’Equipe – è sostenuto pure da qualche dato: una delle sue migliori stagioni in termini statistici è la stagione 2018-2019. Segnò 33 gol e al suo fianco giocava Cavani, un altro grande altruista.