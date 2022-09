Mathias Pogba: «Mio fratello Paul è un subdolo manipolatore, ha sempre avuto frequentazioni criminali»

Parla anche della stregoneria:

“Questo individuo, mio ​​fratello, è diventato un seguace della stregoneria negli ultimi anni, diventando un seguace di uno stregone che è un caro amico dell’ex giocatore Alou Diarra, che lo avrebbe incontrato tramite il giocatore Serge Aurier. È di questo stregone che ho parlato come di una persona che ha lavorato per isolare mio fratello. Mio fratello, in diverse occasioni, ha lanciato incantesimi sui suoi compagni, tra cui il prodigio Kylian Mbappé o per gelosia o per vincere una partita. Lo stregone ha fatto la magia e manipolato i risultati delle partite. Come nella finale di Euro 2016, dove sono successe cose strane, come lo sciame di farfalle appena prima della partita. Lo ha chiamato una o due volte al mese, per importi pagati in contanti che vanno da circa 75mila a 100mila euro a volta. Ha pagato molto questi sortilegi, almeno 4 milioni di euro. Mentre la famiglia era nel bisogno. Ha scambiato la sua famiglia per il successo”.