Libero: L’Italia è tornata nella zona di comfort, baricentro basso e possesso palla agli avversari

Ieri l’Italia ha battuto l’Inghilterra 1-0. Gran gol di Raspadori. Mancini ha proposto un austero 3-5-2. Lontani i tempi del 4-3-3. L’edizione odierna di Libero si chiede se il ct creda che il nuovo e inedito sistema di gioco sia una soluzione o se è semplicemente una pezza per gestire l’attuale emergenza di uomini? Torneranno Chiesa, Berardi e Zaniolo e Mancini non può tenere fuori i nostri migliori talenti, eppure…

Nel 3-5-2 in effetti ognuno è al suo posto ma, di contro, la proposta di gioco diventa antica, già vista, “italiana” nel senso più classico del termine. Il baricentro si abbassa di una decina di metri rispetto alla versione pre-Europei, il possesso palla non è più un mantra, il predominio territoriale viene consegnato agli avversari: è un’Italia che d’un tratto gioca come – ahinoi – la maggior parte delle squadre italiane.

Mancini secondo Libero ha cambiato strategia:

Il primo Mancini aveva ignorato le abitudini del campionato, imponendo la sua idea, ora sfrutta queste abitudini. Prima allenava, ora seleziona. Prima costruiva, ora conserva. È come se si fosse rassegnato ad un movimento che non ha colto la lezione della sua stessa Nazionale, rimanendo dov’era, senza innovarsi, senza modificarsi, senza farsi un’esame di coscienza. Quell’Italia sembra oggi un’eccezione, questa è la regola del nostro calcio. È un ritorno nella zona di comfort. La prova? Se due anni fa la Nazionale si esaltava (ed esaltava) per le azioni d’attacco, ora Donnarumma e i tre difensori (tutti oltre i 30 anni) esultano ad ogni chiusura. E se prima segnava di manovra, ora lo fa con un lancio di Bonucci verso Raspadori, il singolo con qualcosa in più.