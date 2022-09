Marc Lasry è il numero uno del fondo Avenue Capital Group e possiede, con Wes Edens, la celebre franchigia Nba. Ha un patrimonio stimato in 1,8 miliardi di euro

Secondo quanto scrive Libero, Marc Lasry, proprietario dei Buks, ha manifestato interesse verso l’acquisizione dell’Inter.

“Nel caso in cui la famiglia Zhang dovesse vendere le azioni di maggioranza dell’Inter, potrebbe aver trovato un degno successore. Alcune indiscrezioni parlano infatti di un possibile interessamento da parte di Marc Lasry. Vale a dire il numero uno del fondo Avenue Capital Group e co-proprietario dei Milwaukee Bucks, la celebre franchigia militante in Nba. Se le voci dovessero essere confermate, nell’affare Lasry potrebbe coinvolgere anche il socio Wes Edens, alla guida con lui proprio della squadra di basket americana. Al quadro completo della vicenda va però aggiunto che Zhang, nei giorni scorsi, avrebbe espresso l’intenzione di cercare un socio che permetterebbe di mantenere la proprietà (azione molto complicata) piuttosto che cedere le proprie quote a un nuovo attore: la cosa certa è che il patrimonio di Lasry stimato in 1,8 miliardi di euro rende la possibilità di vendita perlomeno plausibile”.

Ricordiamo che il prezzo fissato da Zhang per la vendita dell’Inter è di 1,2 miliardi. Un prezzo che consentirebbe di non subire perdite rispetto agli investimenti fatti e ai debiti accumulati. Qualche giorno fa La Repubblica ricordava che però non c’è una due diligence aggiornata.