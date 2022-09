Libero: De Ketelaere, 35 milioni per un assist e zero gol

De Ketelaere è costato al Milan 35 milioni e fin qui ha fruttato un assist e zero gol. Ne scrive Libero:

sono molti i talenti a sgretolarsi davanti alla Scala del calcio. Non devono sorprendere eccessivamente, dunque, le difficoltà incontrate dal belga Charles De Ketelaere in queste prime settimane da milanista. Un lasso di tempo in cui ha fatto intravedere qualche lampo di genialità, in mezzo a tante, troppe, ombre. Con dei numeri emblematici: nessun gol e un solo assist (nel 2-0 contro il Bologna) in nove presenze tra campionato (7) e Champions League (2). Un digiuno, tra l’altro, proseguito anche in nazionale, dove ha disputato due spezzoni in Nations League contro Galles (vittoria 2-1 del suo Belgio) e Olanda (sconfitta 1-0) senza lasciare particolari tracce. Troppo poco per un giocatore acquistato questa estate per ben 35 milioni di euro dal Club Bruges, dopo una trattativa estenuante durata settimane.