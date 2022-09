Juventus-Salernitana finisce su Marca: scandalo Var in Italia

Ricostruisce l’accaduto: nel post partita tutti discutevano sul fuorigioco attivo o passivo di Bonucci, “ma il peggio doveva ancora venire…”

Scandalo Var in Italia. Marca titola così il pezzo dedicato a quanto accaduto ieri durante Juventus-Salernitana, con il gol annullato dal Var a Milik per fuorigioco di Bonucci. Un fuorigioco inesistente, stando alle immagini che circolano da ieri, che ritraggono Candreva che tiene in gioco il difensore bianconero. Immagini che, poco fa, l’Aia ha candidamente dichiarato non aver avuto a disposizione per valutare l’azione.

Il quotidiano spagnolo ricostruisce tutta la vicenda, dal gol annullato alle immagini di Candreva spuntate fuori all’improssivo, grazie a Sky.

“L’arbitro di gara ha annullato il gol della vittoria di Bonucci per fuorigioco dopo la chiamata del VAR… ma si è dimenticato di un’immagine che la tv italiana ha recuperato pochi minuti dopo… e che mostrava un giocatore che tiene in gioco Bonucci”.

Fino al fischio finale, insiste Marca, sembrava giusto annullare il gol per fuorigioco di Bonucci, anche se si discuteva se il difensore partecipasse o meno al gioco, dunque se il fuorigioco fosse attivo o passivo. E continua:

“Lo ricordiamo: fino ad allora non era trapelata alcuna immagine che teneva in gioco Bonucci… e si discuteva solo se il difensore partecipasse o meno alla giocata. Tuttavia, il peggio doveva ancora venire… Allegri aveva già avvertito in conferenza stampa di voler vedere la posizione di un giocatore della Salernitana nell’angolo del campo.E pochi minuti dopo la fine del match, ‘Sky Italia’ ha diffuso l’immagine che ha fatto esplodere reti e siti web d’Italia”.

Ora i tifosi della Juventus chiedono addirittura la ripetizione della partita, scrive Marca, cosa che il regolamento non contempla. E riporta anche il comunicato dell’Aia, che ammette che quella foto di Candreva non l’aveva a disposizione per valutare.