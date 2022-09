Il Guardian: «A Napoli non è una passeggiata, serve il miglior Liverpool dell’anno scorso»

“Il Napoli in trasferta non è proprio l’idea di una dolce introduzione a una stagione di Champions League”

Se a Napoli si tende a coccolarsi con l’idea che tutto sommato il Liverpool non è nel suo miglior momento di forma, in Inghilterra la trasferta napoletana non è considerata proprio una passeggiata di salute. Il nervosismo di Klopp in conferenza stampa viene sottolineato un po’ ovunque. Ma soprattutto, scrive il Guardian, “il Napoli in trasferta non è l’idea di una dolce introduzione a una stagione di Champions League”.

“Il club italiano non ha perso nessuna delle ultime otto partite casalinghe nella competizione, è imbattuto in questa stagione con Luciano Spalletti e il Liverpool non ha mai vinto in tre trasferte allo stadio di Napoli. Le ultime due trasferte, nella fase a gironi, hanno portato prestazioni faticose e sconfitte. E’ l’ambiente perfetto, quindi, per il Liverpool per dimostrare il meglio della scorsa stagione, inclusi il tocco spietato e l’organizzazione difensiva che li ha aiutati a diventare l’unica squadra nella storia della Champions League a vincere tutte le partite in trasferta dalla fase a gironi alla finale”.