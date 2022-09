Greenpeace piazza un carro a vela davanti al Parc des Princes in risposta a Galtier (VIDEO)

L’amministratore delegato di Greenpeace Francia ha spiegato ai microfoni di Le Parisien:

“Abbiamo portato un carro a vela pochi minuti prima dell’inizio del match del Psg contro la Juventus per sfidare Christophe Galtier e Kylian Mbappé, per dire loro “anche voi avete un ruolo in questa crisi climatica. Invece di ironizzare su un problema serio durante una conferenza stampa, dovreste dare l’esempio e spiegarci come il Psg può contribuire allo sforzo contro il cambiamento climatico. Queste persone hanno una notevole influenza in giro per il mondo, non c’è motivo per Kylian Mbappé di deridere la crisi climatica come ha fatto, preferiremmo vederlo interpretare il ruolo di ambasciatore. Non ci aspettiamo scuse, ma ci aspettiamo che tornino sul punto, per dire che si rammaricano del loro atteggiamento, che sono ben consapevoli della crisi climatica e che si sforzeranno di partecipare alla lotta contro questa crisi”.