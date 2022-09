Gotti: «Sono contento che l’arbitro non abbia dato rigore. Vedremo se saranno coerenti nel resto del campionato»

A Dazn ha commentato un episodio dubbio sullo 0-0: «Non voglio commentare. Ora ci verranno a dire che è un contatto fortuito dopo che il nostro giocatore»

Dopo la sconfitta contro il Napoli al Maradona, ai microfoni di Dazn l’allenatore dello Spezia, Luca Gotti.

«Ci abbiamo provato, non c’è dubbio che ci abbiamo provato. Quando le azioni vengono decise in negativo negli ultimi minuti è ovvio che l’amaro in bocca è maggiore»

Avete avuto occasioni ma mancava lucidità

«Il Napoli è una grande squadra con grande qualità, poi anche la temperatura di oggi non aiutava per le energie d è chiaro che manca la lucidità. però ci sono stati moneti in cui abbiamo cercato di palleggiare come il Napoli e giocare»

Sul carattere

«Siamo alla sesta partita e dobbiamo creare una mentalità per giocare con qualsiasi squadra in qualsiasi campo. Ci sarebbe da ragione su un episodio dubbio sul risultato di 0-0, non voglio commentarlo perché domenica scorsa l’arbitro non va a rivedere il contatto, a fine partita ci dicono che hanno scorso sarebbe stato rigore e oggi no. Io concordo e sono contento che sia così. Ora ci verranno a dire che è un contatto fortuito dopo che il nostro giocatore. È nel corso del campionato che vedremo la coerenza con questi episodi»

Sui ragazzi

«Sono molto contento dei ragazzi»