Georgia-Macedonia 2-0, Kvaratskhelia provoca l’autogol di Miovsky e segna 

Sia lui che Elmas hanno giocato l’intera partita valida per la Nations League, ma il georgiano ne esce col sorriso più del compagno di squadra

Kvaratskhelia batte Elmas 2-0. Si potrebbe condensare così Georgia-Macedonia, sfida valida per la Nations League. Il georgiano è stato decisivo: prima ha procurato, grazie ad una sua azione personale, l’autogol di Miovsky nel primo tempo, portando la sua Nazionale in vantaggio, e poi ha segnato il gol del 2-0 definitivo con una deviazione vincente in area.

Entrambi i giocatori del Napoli hanno giocato l’intera partita con le rispettive Nazionali.