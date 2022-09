Kvara: «È stato Mario Rui a spiegarmi come comportarmi al Napoli. L’atmosfera nel gruppo è meravigliosa»

Kvicha Kvaratskhelia ha rilasciato una lunga intervista a Geo Team, Setanta Sports.

Non è stato subito facile arrivare in Italia.

“Di solito il primo giorno è difficile per tutti i calciatori, arrivi in un altro ambiente, incontri nuove persone che non conosci. Il primo giorno è stato difficile ma i ragazzi mi hanno accolto calorosamente così come lo staff tecnico e tutti coloro che lavorano nella squadra. Qui impari qualcosa da tutti, sia dentro che fuori dal campo. Quello che mi incuriosiva di più era lo stadio e i tifosi. Il Maradona è stupendo, con i tifosi che lo rendono ancora più bello. Per novanta minuti cantano e non si fermano. Se vai in città e chiedi ad una donna o ad un uomo di 80 anni, sanno tutto del Napoli”.

Il primo ad accoglierlo è stato Mario Rui.

“Quando sono andato in ritiro non erano ancora arrivati tutti i giocatori, la prima comunicazione è stata con Mario Rui non tutti parlavano inglese e Mario mi ha detto tutto: come comportarmi in allenamento e fuori. Ci sono molti pronti a tradurmi quando parlano in italiano, comunque sto imparando la lingua, ho un ottimo insegnante georgiano che me la insegna. Cerco sempre di trovare momenti liberi per imparare”.