Gazzetta: quello di Premier sembrava il Napoli, non il Liverpool

Prestazione di rilievo per tutti gli azzurri, partendo dalla difesa che ha dato la sicurezza giusta e impostato il gioco, e passando per il centrocampo che ha tenuto in scacco il Liverpool

Ma chi ruba l’occhio è Kvara: non può non ricordare la corsa inarrestabile di Boniek, pestando campo e pallone. Allora c’era Platini a teleguidare Zibi, ma a Spalletti non mancano i lanciatori.