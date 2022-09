Gazzetta: Kvara obbliga alla scorrettezza e costringe Pioli a imitare Simone Inzaghi

La Gazzetta scrive di Kvara e paragona Pioli a Simone Inzaghi per le sostituzioni degli ammoniti.

All’intervallo Pioli, in modalità Simone Inzaghi, ha sostituito gli ammoniti Calabria e Kjaer e li ha rimpiazzati con Dest e Kalulu. Ormai il cambio per il rischio espulsione è una tendenza, non sempre premiante. A fine incontro il Milan ha comunicato che Calabria è uscito per un affaticamento muscolare, ne prendiamo atto.

Il Napoli s’è… Dest Proprio Dest, l’americano nuovo entrato, è stato protagonista in negativo al principio della ripresa. È andato al contrasto su Kvaratskhelia in area, operazione suicida a meno di non essere sicuri al mille per mille di prendere il pallone e basta. Dest ha toccato un piede del georgiano e l’arbitro, richiamato al video, ha fischiato il rigore, trasformato da Politano. Un regalo, ma marcare il georgiano richiede un super auto-controllo. “Kvara” sprigiona tecnica, velocità e forza, quasi obbliga alla scorrettezza. Apre cassaforti.