Gazzetta: Kim, Kvara, il Napoli ha saputo guardarsi attorno senza lasciarsi attrarre dall’affare a costo zero

Insieme all’Atalanta, il club di De Laurentiis è il sintomo di un calcio in cui le idee hanno il sopravvento sui soldi e le consuetudini

Sulla Gazzetta dello Sport, Alessandro Vocalelli elogia il modello di Napoli e Atalanta, prime in classifica di Serie A.

“sono il sintomo di un calcio in cui le idee hanno preso il posto, il sopravvento, dei soldi e delle consuetudini. Con due società e due squadre che si sono trasformate moltissimo in estate: nella strategia, negli uomini e nella filosofia in campo”.