Gazzetta: Inter, alcuni giocatori sono perplessi per l’alternanza in porta tra Onana e Handanovic

Finora l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, ha optato per l’alternanza tra i pali tra Onana e Handanovic, ma presto sarà chiamato a prendere una decisione, scrive la Gazzetta dello Sport.

La rosea aggiunge che alcuni giocatori dell’Inter hanno espresso la loro perplessità circa l’alternanza in porta.

Il cambio del portiere è complesso, per Inzaghi, perché il modo di difendere, se in porta c’è Onana, è diverso dal caso in cui ci sia Handanovic.

“Il modo di difendere muta, a seconda che in porta ci sia Handanovic od Onana. Variazioni nel modo di porsi sui calci piazzati, o anche in presenza di alcune ripartenze. O ancora: il camerunese fa del lancio lungo e preciso una sua caratteristica. Con lui in porta predisporsi per un contropiede rapido è obbligatorio, diventa una mossa strategica da sfruttare molto più che con Handanovic, ad esempio. In assoluto, ragionando solo in termini di reparto, un reparto in difficoltà come la difesa avrebbe certamente bisogno di stabilità e non di cambiamenti continui. Una riflessione in questo senso è in corso”.