Sulla Gazzetta dello Sport Franco Arturi mette il lavoro dei direttori sportivi e dei loro staff alla pari con quello dei buoni allenatori. Il caso Napoli è uno di quelli citati come esempio per dimostrare la teoria. Solo con ottimi staff che si occupano di mercato si scovano talenti come Kvara. Ma il tifoso è un conservatore sentimentale, spesso non lo capisce.

“Non parliamo del Napoli, abbandonato in massa dai pilastri Insigne, Koulibaly e Mertens: tutti “piezz’e core”, la mezza classifica era già nel terrore di ogni tifoso”. “Il tifoso medio è un conservatore sentimentale, per così dire. Se ha davanti agli occhi un campione, tende a escludere che se ne possa fare a meno senza compromettere amore e risultati”.

Eppure non è così, e il Napoli, come altre squadre del campionato, lo dimostrano.

“Tanto vale, quindi, imporsi un bagno di realtà e non dare nulla per scontato. Del resto, ci si può innamorare di nuovo: di Maignan, Tonali, Kvaratskhelia, Kim, Raspadori”. “C’è una grande novità nei modelli organizzativi dei nostri club, una volta preso atto delle modeste possibilità competitive del sistema Italia: gli staff del mercato contano almeno quanto i buoni allenatori. Ho parlato di staff perché i dirigenti di prima fila che si prendono giustamente meriti e demeriti degli acquisti sono soltanto i terminali decisionali di una selezione che parte necessariamente da un’organizzazione capillare, una rete composta da molte persone, al lavoro 12 mesi su 12. Una volta si chiamavano “osservatori” che coprivano però quasi esclusivamente il territorio italiano. Oggi tutto è cambiato perché bisogna tener d’occhio decine di campionati nel mondo e migliaia di giocatori, fin dalle squadre primavera: solo così si pescano tesori come Leao e Kvara”.