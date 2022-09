El Pais esalta Raspadori: «Il giocatore più fantasioso dell’Italia, il gol è frutto della sua tenacia»

«Inghilterra e Italia hanno messo in scena la povertà che le caratterizza. Il gol di Raspadori viene da un’impresa individuale più che da un discorso collettivo»

El Pais tesse l’elogio di Giacomo Raspadori, ieri decisivo per la vittoria dell’Italia contro l’Inghilterra in Nations League.

Impietoso il giudizio generale sull’Italia, e sull’Inghilterra.

“Inghilterra e Italia hanno messo in scena la povertà che, per ragioni diverse, corrode il loro gioco”.

“Lo spettacolo che hanno offerto era degno del loro cammino recente. Perdite di palla continue, imprecisioni, cattivo posizionamento e una sensazione appiccicosa di agonia hanno presieduto all’attività dei giocatori”.

“Senza l’entusiasmo di una volta, l’Inghilterra non è niente. Southgate, tormentato a bordo campo, non sembra capire il problema. Il gol di Raspadori, frutto di un’impresa individuale più che di un discorso collettivo, ha messo in evidenza una triste realtà sul suo avversario: l’Inghilterra, a due mesi dal Mondiale, è una squadra persa”.