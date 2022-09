Cremonese-Napoli, i biglietti del settore ospiti in vendita dalle 15 di oggi: 30 euro il costo

La nota diffusa dal Napoli per descrivere le modalità d’acquisto dei biglietti del settore ospiti per Cremonese-Napoli del 9 ottobre.

Saranno in vendita, a partire da oggi 26 settembre 2022, i biglietti per Cremonese-Napoli, nona giornata di Serie A in programma domenica 9 ottobre 2022 alle ore 18:00 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

La vendita dei tagliandi, avverrà secondo le seguenti modalità:

Inizio vendite: alle ore 15:00 di lunedì 26 settembre 2022

On line sul sito https://sport.ticketone.it

Presso i punti vendita abilitati sul territorio nazionale, ricercabili attraverso il link: https://www.ticketone.it/help/outlets/

I prezzi di acquisto dei tagliandi già comprensivi di diritti di prevendita sono i seguenti:

INTERO: € 30,00

UNDER 14: € 15,00 (ragazzi/e di età inferiore ai 14 anni alla data della gara)

I biglietti del Settore Ospiti si possono acquistare fino alle ore 19.00 di sabato 8 ottobre.

PARCHEGGIO SETTORE OSPITI

Grazie alla collaborazione con Parkforfun e Kiss&Fly è possibile prenotare online il proprio parcheggio all’interno del Settore Ospiti dello Stadio Zini durante i match day.

Per prenotare il proprio parcheggio e per tutte le info, cliccate sul seguente link: https://www.parkforfun.com/it/events/place/stadio-cremonese

CAMBIO UTILIZZATORE

Per il settore ospiti non è consentito il cambio nominativo.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per poter accedere allo stadio si dovrà essere in possesso di:

biglietto per la partita (anche su supporto elettronico); documento di identità in corso di validità; Si raccomanda di presentarsi in anticipo sull’orario dell’evento per evitare code e assembramenti ai tornelli; nelle fasi di ingresso, di permanenza e di uscita dall’impianto seguire sempre le istruzioni del personale di servizio in modo tale da garantire la propria sicurezza e quella degli altri.

La SSC Napoli invita i propri tifosi a prendere visione delle informazioni sulla sicurezza, contenenti le procedure di accesso, i parcheggi ed il regolamento d’uso dello stadio:

Regolamento uso stadio: https://www.uscremonese.it/regolamento-stadio/ e https://www.uscremonese.it/moduli-regolamenti-codice-di-condotta/

Normativa per striscioni e coreografie: https://www.uscremonese.it/normativa-autorizzazione-striscioni/

Come arrivare: https://www.uscremonese.it/wp-content/uploads/Percorso-tifoseria-ospite_22_23.pdf