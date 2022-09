CorSport: Milan-Napoli, si va verso la conferma degli undici di Ibrox con Politano e Raspadori titolari

Il Napoli è rientrato all’alba di ieri mattina da Glasgow, dopo l’impegno di Champions contro i Rangers. Domenica si gioca di nuovo, contro il Milan, una partita importantissima in chiave campionato per la quale Spalletti avrà a disposizione soltanto oggi e domani, visto che ieri ha fatto riposare la squadra. Il Corriere dello Sport scrive che si va verso la conferma dell’undici visto a Glasgow e con quella di Politano titolare, anche se Lozano sembra essere totalmente recuperato.

“il Chucky, escluso dalla trasferta di Glasgow per influenza, ha lavorato in solitudine per tre giorni, da martedì a ieri, e si può dire pienamente recuperato. Ci sarà, sì, ma Politano resta favorito per completare il tridente con Kvara e uno tra Raspadori (in vantaggio) e Simeone. Per il resto, si va verso la conferma in blocco di tutti gli altri leoni di Ibrox”.