CorSport: il guardalinee si era accorto che Bonucci non era in fuorigioco ma nessuno lo ha visto

Marco Trinchieri ha tenuto giù la bandierina, al momento del gol di Milik, ha fatto l’unica scelta giusta della serata

Sul Corriere dello Sport Edmondo Pinna torna sul caos di Juventus-Salernitana con il gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci, un fuorigioco che però non esisterebbe, stando alle immagini mostrate da Sky, che riprendono Candreva nei pressi della bandierina del corner a tenere in gioco il difensore della Juve. Immagini che il Var, sostiene l’Aia, non aveva a disposizione. Eppure sarebbe bastato dare retta all’assistente numero due, Marco Trinchieri, che si era accorto che il fuorigioco non c’era.

“L’unico ad accorgersi di questo è l’assistente numero due, Marco Trinchieri di Milano, che resta giù con la bandierina, come vedremo facendo l’unica scelta giusta della serata”. “In realtà, un’ancora di salvezza a Torino c’era: Marco Trinchieri, avvocato, ragazzo doro, molto legato al mondo delle parrocchie e degli oratori, che per hobby fa l’assistente in serie A (ha esordito nel 2020): aveva visto ‘una maglia bianca’ che teneva tutti in gioco, per questo è rimasto giù con la bandiera. E quando ha sentito di review, linee tirate, immagini del Var, ha pensato: ‘Ho sbagliato’. Invece era l’unico che aveva ragione”.