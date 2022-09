CorMez: cinque giocatori del Napoli convocati da Mancini in Nazionale, mai così tanti dal 1988

Mancini sta provando anche il 3-5-2 con Raspadori al fianco di Immobile. Di Lorenzo farebbe il quinto a destra, un ruolo che ha già fatto con Gattuso

Erano trent’anni che in Nazionale non si vedevano tanti giocatori del Napoli, scrive il Corriere del Mezzogiorno. Mancini ne ha convocati cinque (Politano poi ha lasciato il ritiro della Nazionale). Per vedere tanti napoletani in azzurro bisogna risalire all’Europeo e all’Olimpiade del 1988.

“Mancini sta provando anche il 3-5-2 con Raspadori al fianco di Immobile, il capitano del Napoli Di Lorenzo farebbe il quinto a destra, un ruolo che ha già fatto con Gattuso”. “A completare il blocco Napoli c’è Zerbin, un’altra favola tutta azzurra, dalla serie B alla Nazionale, portando a casa nel curriculum la partecipazione alle grandi sfide contro Liverpool, Rangers e Milan”. “Coverciano si è tinta anche un po’ d’azzurro Napoli in questo percorso verso il riscatto dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale”.