Carnevali: «Siamo rimasti sorpresi del passaggio di Raspadori al Napoli, speravamo di trattenerlo»

Tuttomercatoweb.com ha intervistato l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Ha commentato il mercato, a partire dal passaggio di Raspadori al Napoli.

Un messaggio per Berardi?

“Beh, questa stagione non è partita nel migliore dei modi, da Traoré a Muldur: tre mesi uno, tre mesi l’altro. Domenica non è stata una bella giornata: per fortuna Berardi ha avuto un infortunio meno grave del previsto per fortuna. Non potrà entrare in campo per un mese, c’è stato anche l’infortunio di Defrel e abbiamo un po’ di defezioni sotto questo aspetto. A Berardi auguriamo un pronto ritorno, è il miglior acquisto della stagione: siamo felicissimi di aver trattenuto un campione come lui, è un esempio per gli altri. Felici della scelta fatta e siamo felici perché lui lo è”.