Cannavaro e Lavezzi su Prime Video per commentare Napoli-Liverpool

Si gioca mercoledì alle 21, la partita di Champions sarà trasmessa in esclusiva. Due ex del Napoli per la sfida tra gli azzurri e Klopp

Ci saranno Fabio Cannavaro e il Pocho Lavezzi tra i commentatori di Napoli-Liverpool per Prime Video. Partita in programma mercoledì 7 settembre alle 21 e trasmessa in diretta esclusiva su Prime Video dalle ore 19.30, calcio d’inizio alle 21:00).

Cannavaro debutterà su Prime Video in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona insieme a Giulia Mizzoni, Clarence Seedorf e al ”Pocho” Ezequiel Iván Lavezzi. La telecronaca sarà a cura di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Inviati a bordo campo Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani. Nella Var Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese.