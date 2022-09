Bochicchio, la data del funerale è ancora un mistero, la famiglia vuole evitare il pressing dei creditori

Il Messaggero torna sul caso Bochicchio, il broker dei vip morto in un incidente stradale lo scorso 19 giugno, alla periferia di Roma, mentre era a bordo della sua moto. Dopo il giallo del Dna, ora c’è il giallo della data dei funerali, che non è ancora nota.

“dalla famiglia non si hanno ancora notizie sulla data del funerale. Questo estremo riserbo lascia intendere che si vogliano celebrare delle esequie in forma strettamente riservata, quasi segreta”.

Il quotidiano romano dà due spiegazioni del fatto.

“Probabilmente si vuole togliere dall’imbarazzo di partecipare all’ultimo saluto del broker i tanti suoi ex amici che, non essendo più riusciti a riavere i capitali milionari investiti, sono stati costretti a denunciarlo per truffa e appropriazione indebita. Tra questi ci sono – solo per citarne alcuni – i calciatori Stephan El Shaarawy ed Evra, l’allenatore Antonio Conte, il procuratore sportivo Federico Pastorello, la scrittrice Barbara Prampolini, l’ambasciatore Raffaele Trombetta e il fisioterapista Massimiliano Mariani. Il segreto di Bochicchio, infatti, era diventare amico dei suoi clienti, condividerne gli interessi e le vacanze, per poi carpirne fiducia e denaro”.