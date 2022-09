Bigon: «Napoli società solida, De Laurentiis si è sempre circondato di collaboratori bravi»

Riccardo Bigon, ex ds del Napoli, è intervenuto alla radio ufficiale del club commentando il processo di rifondazione che la società azzurra ha portato a compimento questa estate. Di seguito le sue parole riportate dai colleghi di CalcioNapoli24.

Su Mertens.

«Mertens? Quella trattativa fu particolare. Individuammo il calciatore in Europa League, mi rimase in testa e continuammo a seguirlo. Quando andammo a prenderlo, ad Amsterdam, fu una trattativa difficile. Eravamo in costruzione e non avevamo credibilità come quella di oggi. Aveva una avvocatessa che era attenta a tutti i dettagli. Fu lunga e dura ma vederlo diventare la storia del Napoli è stato bello»

Bigon era già intervenuto nella giornata di ieri a Radio Crc. Il Corriere dello Sport ha riportato le sue parole, su Kim, Kvara e non solo.

«Al di là di Kvara che sta facendo cose incredibili e che ho seguito negli anni, ma che non sono riuscito a prendere, l’acquisto di Kim è stato davvero importante. Sostituire Koulibaly non era affatto semplice e invece prendere Kim, che è un calciatore fuori dai radar, è stata una mossa decisiva. Vanno fatti i complimenti al Napoli. Detto questo, i complimenti nel calcio servono a poco perché poi contano i punti, i gol fatti e quelli incassati. Poi, le sconfitte arriveranno perché arrivano per tutti, ma bisogna essere bravi nei momenti difficili. Tenere compattezza nei momenti critici è una tappa fondamentale e il Napoli sa come si gestiscono certe cose perché è al vertice da diversi anni. Il Napoli ha una rosa da scudetto, ma ci sono almeno altre 4 squadre attrezzate per vincerlo per cui la differenza panno tante piccole cose e queste vanno dalla gestione del gruppo, alla spinta dello stadio. Si vince quando si crea qualcosa di speciale»