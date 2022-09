All’89esimo il Liverpool batte l’Ajax 2-1 e vede l’uscita del tunnel

Decisivo il gol di testa di Matip. I Reds hanno raggiunto Napoli e Ajax a 3 punti. Nel primo tempo rete di Salah e pareggio di Kudus

Ha sofferto il Liverpool. Fino all’89esimo la squadra di Klopp era sull’1-1 in casa contro l’Ajax nella seconda partita del girone A di Champions League. Due partite senza vittorie sarebbe stato una mezza condanna ai fini della qualificazione. E invece dopo la rovinosa sconfitta a Napoli per 4-1, il Liverpool è riuscito a superare l’Ajax per 2-1 e a riequilibrare il girone. I Reds sono andati in vantaggio dopo 17 minuti con Salah. Poi il pareggio dell’ottimo Kudus con un sinistro all’incrocio dei pali. Nella ripresa il Liverpool ha accelerato, ha sfiorato il gol in un paio di occasioni, ha colpito un palo. E poi, quando le speranze sembravano perdute, ecco il gol di testa di Matip.

Ora nel girone Ajax Liverpool e Napoli sono in testa con 3 punti. I Rangers a 0. Domani sera Rangers-Napoli.