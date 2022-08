Vittoria Gassman: «Se papà non poteva essere al mio compleanno gli conservavo la torta in freezer per mesi»

Al CorSera: «Ho sofferto la sua assenza, anche se veniva a trovarmi a New York una o due volte l’anno. Però mi scriveva spesso, in italiano».

Sul Corriere della Sera un’intervista a Vittoria Gassman, secondogenita di Vittorio. Racconta il suo rapporto con il padre, che il prossimo 1 settembre avrebbe compiuto 100 anni. Vittoria è figlia di Vittorio Gassman e dell’attrice americana Shelley Winters, scomparsa nel 2006.

«La litigata più furibonda con mio padre fu quando venni a trovarlo a Roma alla metà degli anni Sessanta. Ero adolescente e indossavo un paio di blue jeans. Lui aveva idee vecchie e non poteva accettare che non indossassi una gonna normale… Ma io ero ribelle».

I suoi genitori divorziarono subito dopo la sua nascita.

Vittorio Gassman è stato un padre assente?

«Ovvio e ne ho sofferto, anche se lui veniva a trovarmi a New York una o due volte l’anno. Però mi scriveva spesso e voleva che imparassi l’italiano, le sue lunghe lettere erano in questa lingua: per me noiosissimo leggerle».